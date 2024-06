Kronstadt, scoala model a Brasovului. Mircea Geoana: "La IAR Ghimbav si Airbus am vazut tineri care s-au pregatit aici"

Incepute in luna septembrie a anului 2020, lucrarile de constructie la caminul Scolii Profesionale Duale Germane Kronstadt din Brasov au fost terminate. De altfel, luni, 17 iunie, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a vizitat internatul, iar reprezentantii unitatii de invatamant au precizat ca lucrarile au fost terminate si s-a facut receptia. Caminul este acum in etapa de autorizare, iar estimarea reprezentantilor scolii este ca in toamna, la inceputul anului scolar 2024 - 2025 ... citește toată știrea