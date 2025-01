L-a inventat Brasovul: burger-ul de urs. Din carnea ursilor "recoltati", 200 de lei portia

Romania este cunoscuta la nivel international drept tara europeana care are cea mai mare populatie de ursi bruni, cu exceptia partii europene a Rusiei. Ursii au strarnit multe controverse in ultimii ani, prin prezenta lor frecventa in zone publice. Dincolo de prezenta lor in paduri si orase, un restaurant din Brasov, "Sub Tampa", are, incepand de vineri, 13 ianuarie, un preparat inedit in meniu: burgerul de urs.."Este clar ca burgerul de urs poate deveni destinatie gastronomica, dar este ... citește toată știrea