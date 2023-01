La 16 ani le-a deschis proces parintilor: vrea sa se marite

O fata de 16 ani, din judetulvecin, si-a dat in judecata parintii, cerandu-le judecatorilor sa ii fie recunoscuta capacitatea depline de exercitiu si sa fie scoasa de sub tutela parintilor care ii interzic sa aiba o relatie cu un baiat de etnie roma. Adolescenta a deschis procesul in baza articolului din Codul Civil care prevede ca "pentru motive temeinice, instanta de tutela poate recunoaste minorului care a implinit varsta de 16 ani capacitatea deplina de exercitiu".In procesul deschis la ... citeste toata stirea