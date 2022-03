La Brasov, ca-n Zavetnyy, Rusia. Zilele fierbinti din 2070 - 2080

Foto: National GeographicIn anul 2070, brasovenii vor avea parte de o vreme mai calda cu cateva grade, iar clima va fi asemanatoare celei din orasul rusesc Zavetnyy (la nord est de Krasnodar), se arata intr-un studiu publicat de revista National Geographic.Conform aceluiasi studiu, in prezent, in Brasov, clima este temperat continentala, fara sezon uscat si cu vara calda. In anul 2070, este posibil sa se schimbe clima foarte mult, Brasovul urmand a fi intr-o noua zona climatica: temperata, ... citeste toata stirea