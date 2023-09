Spectacolul "La Calul Balan" revine pe scena Operei Brasov."La Calul Balan", de Ralph Benatzky, una dintre cele mai recente premiere ale Operei Brasov, va fi pusa in scena sambata. Insa pana atunci, vineri, 22 septembrie 2023, de la ora 11.00, in Sala Operei, va fi la repetitia generala cu public a spectacolului.Pret bilete: 20 lei.Sambata, 23 septembrie 2023, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, va asteptam sa vizionati una dintre cele mai recente premiere ale Operei Brasov, montata ... citeste toata stirea