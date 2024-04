La ce trebuie sa fii atent cand dai banii pe un apartament: "Cu cat o cladire este mai inalta, cu atat este mai periculoasa"

Unul dintre criteriile importante pe care persoanele care cauta sa inchirieze sau sa cumpere un apartament il iau in considerare este siguranta. Aceasta este data inclusiv de cat de bine s-ar comporta cladirea in cazul unui seism cu potential de a produce pagube si pierderi de vieti omenesti.Expertul Matei Sumbasacu, inginer specializat in cutremure si fondatorul Asociatiei pentru Reducerea Riscului Seismic (Re:Rise), a explicat la ce trebuie sa fie atenti romanii atunci cand isi cauta o ... citește toată știrea