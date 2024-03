La multi ani, Fagaras!

Fagarasul a implinit luni, 11 martie, 733 de ani de la prima atestare documentara. Prima atestare documentara a Fagarasului o gasim in cunoscutul document din 11 martie 1291, emis de regele Ungariei, Andrei al III-lea, in adunarea de la Alba Iulia pentru magistrul Ugrinus. In acest context, nobilul credincios al regelui, revendica posesiunile sale, Fagaras si Sambata, in virtutea drepturilor sustinute de diplomele regale pe care le primisera antecesorii ... citește toată știrea