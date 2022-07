La noapte, Superluna Buck

In aceasta luna, observatorii cerului vor avea sansa de a surprinde o priveliste a celei mai mari Superluni din 2022, numita si Superluna Buck. Luna Buck a fost numita de triburile Algonquin pentru ca luna iulie este momentul in care tinerii cerbi buck isi arata de obicei coarnele inmugurite.Luna plina din iulie a fost cunoscuta si sub alte nume, inclusiv Luna Tunetului, din cauza furtunilor sezoniere care au loc de-a lungul lunii iulie. Indiferent cum se numeste, urmatoarea Luna plina este ... citeste toata stirea