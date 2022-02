La razboi, cati viteji se arata

31% dintre romanii intervievati spun ca ar lupta in cazul in care Romania ar fi implicata intr-un conflict armat, potrivit celui mai recent sondaj Avangarde realizat la solicitarea G4Media. 18% spun ca s-ar refugia in alt stat, in timp ce cea mai mare parte a celor intervievati nu pot aprecia sau nu au raspuns.Daca doar trei din zece spun deschis ca ar lupta, perceptia lor despre restul populatiei este mai optimista. 50% dintre ei au spus ca romanii ar lupta in caz de conflict, in timp ce ... citeste toata stirea