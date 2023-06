In timp ce in sudul tarii temperaturile au depasit deja pragul caniculei, drumarii insa se lupta cu nametii pe Transfagarasan. Cel mai spectaculos drum din Europa are inca troiene de zapada de mai multi metri, asa ca turistii care ajung aici se gandesc la schi, si nu la plaja."Conditii ca iarna aicea, foarte urate. E frig afara si zapada e foarte tare. Mai avem vreo trei kilometric si ajungem sus, dar e greu si, de aici, e din ce in ce mai greu. Acum ploua, dar marti a nins. E foarte urata ... citeste toata stirea