Laleaua "Doamna Maria Brancoveanu" a inflorit pentru prima data

Laleaua "Doamna Maria Brancoveanu" a inflorit in aceste zile pentru prima data si la Fagaras, in curtea ctitoriei familiei Brancovenilor. Frumoasa lalea domneasca este admirata si aduce multa bucurie in comunitatea bisericii Sf. Nicolae.Bulbii au fost primiti in dar de Asociatia "Doamna Maria Brancoveanu" din Fagaras, organizatia bisericii, de la proprietarii acestui soi unic in lume: asociatia omonima din Olanda.Proiectul "Laleaua Doamna Maria Brancoveanu" a fost initiat de Asociatia ... citește toată știrea