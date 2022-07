Lansare de carte: "Povestiri in traducerea prietenilor sai romani" de Humberto Segundo Aguilar Alvarado

Marti, 26 iulie 2022, ora 17,30 va avea loc, la Libris, lansarea cartii "Povestiri in traducerea prietenilor sai romani" de Humberto Segundo Aguilar Alvarado.Humberto Segundo Aguilar Alvarado este un cetatean al Brasovului, de origine chiliana, cunoscut de multi in postura de trubadur.In urma accidentului vascular cerebral suferit in 2012 se dedica scrisului, avand publicate pana in prezent trei volume de poezii, din care unul in Spania (Editura Circulo Rojo) si doua volume bilingve la ... citeste toata stirea