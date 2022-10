LEGEA PROMULGATA DE PRESEDINTELE IOHANNIS

Presedintele Iohannis a promulgat, luni, 3 octombrie, un act normativ care vizeaza completarea Legii educatiei si prevede ca unitatile de invatamant vor putea organiza grupe de acomodare pentru prescolarii si elevii care nu au fost inscrisi pentru o perioada de doi ani in sistemul de invatamant din Romania. In cadrul grupelor de acomodare sunt predate cursuri intensive de limba cultura si civilizatie romaneasca pe care elevii le urmeaza in paralel cu invatamantul obligatoriu. Inscrierea in ... citeste toata stirea