Legendarul "Orient Express" a fost condus de doi mecanici din Brasov

Dupa doi ani de absenta, din cauza restrictiilor impuse in contextul pandemiei, legendarul tren Orient Express a ajuns ieri in Romania (doar in trecere prin Brasov, cu opriri la Sinaia si Bucuresti). Trenul are 15 vagoane si este tractat de doua locomotive in Romania, de la Depoul Arad. Mecanicii au fost insa de la Depoul Brasov - Razvan Victor Preda si Ciprian Sfetcu. Sunt mandri ca au tractat Orient Express si au povestit ca drumul s-a desfasurat fara incidente.Trenul a plecat pe 26 august