Lenes in inchisoare si rau de plata

Fotul politist Cristian Cioaca ramane in spatele gratiilor, au decis judecatorii din Pitesti, care au respins solicitarea de liberarea conditionata a criminalului dupa doar 9 ani de detentie. Cioaca are de executat 15 ani si 8 luni de inchisoare.Instanta a considerat ca Cioaca a stat mult prea putin in inchisoare si nu a facut suficient de multe eforturi pentru a contrabalansa cu fapte bune, pentru care in spatele gratiilor un detinut primeste recompense, gravitatea faptelor pentru care a ... citeste toata stirea