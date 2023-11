Ministerul Culturii a publicat lista muzeelor pe care le puteti vizita gratuit de 1 decembrie 2023, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, sub deviza "Ziua Nationala la Muzeu". In Bucuresti vor fi ateliere si evenimente speciale pentru copii la Muzeul Satului si Muzeul National de Arta Contemporana. In tara, accesul va fi gratuit la castelele Peles si Pelisor unde va avea loc si ... citeste toata stirea