Lovitura de teatru in cazul milionarului brasovean Ioan Neculaie!

Condamnat de Curtea de Apel Brasov la 2 ani si 2 luni de inchisoare, omul de afaceri Ioan Neculaie a scapat de executarea pedepsei. Avocatii sai au depus o cerere de contestatie in anulare a deciziei Curtii de Apel, care a fost admisa de magistrati. Rasturnarea de situatie in celebrul caz al omului de afaceri brasovean - care este si cetatean american - vine la aproape un an dupa ce prima decizie a instantei a fost confirmata de o a doua instanta. In luna ianuarie a acestui an, fostul patron al ... citeste toata stirea