Filmul "Arsenie. Viata de apoi" va ajunge la Centrul Cultural Reduta in data de 30 august 2023, la ora 19.00, chiar inainte de premiera oficiala in cinematografe.Lungmetrajul "Arsenie. Viata de apoi", documentar scris si regizat de Alexandru Solomon, va avea premiera in cinematografele din Romania pe 1 septembrie 2023, productia fiind distribuita de microMULTILATERAL.Filmul va putea fi vizionat la Brasov miercurea aceasta, 30 august, ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta. Regizorul va fi ... citeste toata stirea