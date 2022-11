Mafie, ca-n filme: Sefi din Brasov, cu clanuri interlope angajate

Cel mai mare scandal din lumea jocurilor de noroc are legatura cu Brasovul. Reteaua care incerca sa controleze intreaga piata si care actiona in Bucuresti si 19 judete era condusa de doi frati din Brasov, care detin un lant de cazinouri renumite.Politistii banuiesc ca acestia ar fi incercat sa-si sperie concurenta cu ajutorul clanurilor interlope si le-ar fi interzis clientilor care castigau sume importante sa plece cu banii. In plus, clientii recalcitranti erau batuti.Din Brasov, lucrau cu ... citeste toata stirea