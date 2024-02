Mafie de import: Retea din Pakistan, specializata in rapiri, gasita in Brasov

Sutele de mii de cetateni straini veniti sa munceasca la noi in tara au atras dupa ei si membri ai mafiei de la ei de acasa. O astfel de retea din Pakistan actiona in Brasov. Infractorii sechestrau muncitori din Asia si cereau rudelor zeci de mii de euro rascumparare.Ultima victima a gruparii mafiote, un pakistanez de 28 de ani, a fost rapit la inceputul saptamanii. Dupa ce l-au batut, infractorii l-au sunat pe unchiul victimei, aflat in strainatate, pentru a-i cere 10.000 de euro in schimbul ... citește toată știrea