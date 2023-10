Reprezentantii Primariei Brasov sunt in curs de definitivare a planului pentru impodobirea Brasovului de sarbatoare si deschiderea Targului de Craciun.Potrivit unor surse apropiate municipalitatii, iluminatul festiv se va aprinde in seara zilei de 30 noiembrie, moment in care va fi deschis si traditionalul targ din Piata Sfatului. Acesta ar urma sa isi inchida portile pe 7 ianuarie, respectiv cand este sarbatorit Craciunul pe rit vechi.In ceea ce priveste zonele care vor fi iluminate ... citeste toata stirea