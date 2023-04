Romania a incercat in mai multe randuri sa recupereze tezaurul de aur de la Moscova. El a fost trimis in Rusia in timpul Primului Razboi Mondial si nu a mai fost niciodata returnat in intregime.Intrebat ieri care sunt sansele ca Romania sa recupereze tezaurul de la Moscova, Dan Suciu, purtator de cuvand BNR, a spus: "Legat de tezaurul din Rusia, sunt peste 93 de tone. Avem toate documente justificative ale acelui transport din pacate e o situatie complicata a acelui tezaur. Stim care e ... citeste toata stirea