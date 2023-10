Un brasovean si cainele sau, pe nume Hurricane, i-au invins pe concurentii Ramadhani, Putri Ariani, Anna DeGuzman si Murmuration in finala sezonului 18 America's Got Talent, difuzata pe postul TV NBC miercuri seara, 27 septembrie. Cine este Adrian Stoica, castigatorul premiului de 1 milion de dolari.Finala "America's Got Talent 2023" (Americanii au talent, n.r.), difuzata de postul de televiziune NBC pe 27 septembrie, a fost plina de emotii pentru concurenti, telespectatori, dar si pentru ... citeste toata stirea