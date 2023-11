16 brasoveni au concurat pentru un premiu de 1.000 de euro, acordat in cadrul unui concurs de arta locala - "eARTh" - organizat in cadrul proiectului international cu finantare europeana "Food Wave", implementat de 28 de municipalitati si institutii publice din 16 tari, in care partener este si Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov (Agentia Metropolitana Brasov).Tema concursului a fost legatura dintre sistemele alimentare si schimbarile climatice, incepand de la etapa de ... citeste toata stirea