Foto: MAMA DE EROU MARTIR care si-a sacrificat viata de Ziua Eroilor.Ileana Negru, mama lui "Gavroche de Brasov", un copil de 12 ani care a murit la Revolutia din Decembrie 1989, si-a dat foc in Poiana Brasov, mai exact in Poiana Mica, pe Drumul Vechi. Evenimentul s-a petrecut in data de 25 mai 2023, insa autoritatile au decis sa nu ofere informatii despre acesta. De 25 mai a fost anul acesta Inaltarea Domnului, zi care in Romania este si Ziua Eroilor."La data de 25 mai 2023, in jurul orei ... citeste toata stirea