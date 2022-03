Mame si copii din Cernauti, gazduiti de un preot din Brasov

Brasovul este deja o gazda buna pentru ucrainenii nevoiti sa fuga din tara lor, in urma invaziei rusesti. Preoteasa Bisericii Sfanta Treime din Schei este ucraineanca, nascuta intr-o familie de preoti din Cernauti. Prin intermediul bisericii, 63 de ucraineni sunt cazati in Brasov. Femeile isi amintesc cum au fost nevoite sa lase totul in urma si sa plece, in graba, spre un loc in care viata sa nu le fie pusa in pericol. O parte din familia refugiatilor se afla in Italia, dar alta parte a ramas ... citeste toata stirea