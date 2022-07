MApN: 18 - 35 de ani, incorporare (ne)voluntara

Ministerul Apararii Nationale (MApN) a pus in dezbatere publica un proiect prin care sa se faca incadrarea voluntara in armata, pentru un stagiu limitat, a unei noi categorii de personal, precum si crearea unui cadru legal privind participarea la programul de pregatire militara si de baza a acestora.Concret, este vorba despre femei si barbati cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani, cu domiciliu stabil in Romania, care nu au indeplinit serviciul militar. Este vorba de un program de pregatire ... citeste toata stirea