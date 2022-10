MApN a detectat rachetele rusesti care au survolat Republica Moldova

Ministerul roman al Apararii anunta ca a detectat "tinte aeriene" lansate luni, 10 octombrie, in cursul diminetii, si care au intrat in spatiul aerian al Republicii Moldova. Precizarile vin dupa ce ministrul de Externe de la Chisinau a declarat ca a cerut convocarea ambasadorului rus, dupa ce Republica Moldova a fost survolata de trei rachete rusesti, lansate, cel mai probabil, de pe nave militare aflate in Marea Neagra.Autoritatile ucrainene au comunicat ca atacul rus de luni dimineata, in ... citeste toata stirea