MApN vrea sa recruteze 10.000 de soldati. Platiti ca in agricultura

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca ar vrea sa recruteze in urmatorii ani circa 10.000 romani, care vor fi platiti cu salarii similare celor din agricultura, relateaza Antena 3.Vasile Dincu, afirma ca, in prezent, un rezervist poate castiga circa 3.000 de lei in perioada in care face instructie, fiind modificata legea care prevedea indemnizatii mai mici. El adauga ca exista si un alt tip de voluntariat, pentru cei cu varsta intre 18 si 35 de ani care vor sa ... citeste toata stirea