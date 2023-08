24 de vieti au fost schimbate in bine, in ultimele sase zile, in urma unor transplanturi facute de la sase donatori ale caror familii au fost de acord ca durerea lor sa fie transformata in bucurie pentru altii, aflati in suferinta."Pentru 24 de oameni aflati in mare suferinta destinul a fost schimbat in bine prin interventiile de transplant hepatic, renal si cornee, iar si mai multi vor avea o viata mult mai buna prin transplant de tesuturi osteotendinoase, datorita altor oameni cu suflet ... citeste toata stirea