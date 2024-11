"Marcel Ciolacu sustine transformarea Brasovului intr-un HUB industrial si turistic regional" - senator Marius Dunca, PSD Brasov

Premierul Marcel Ciolacu a ajuns miercuri, 20 noiembrie 2024, la Brasov cu primul tren modern achizitionat de Romania in ultimii 22 de ani, un moment simbolic care marcheaza angajamentul Guvernului Romaniei pentru revitalizarea transportului feroviar. Alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, liderul Executivului a fost intampinat de autoritati locale, reprezentanti ai mediului de afaceri si locuitori ai judetului Brasov."Brasovul are un rol strategic in dezvoltarea economica a ... citește toată știrea