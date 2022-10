"Marsul anti-saracie" a ajuns la Bucuresti

"Marsul Anti-Saracie", initiat de sindicalistii Cartel Alfa, a ajuns joi, 20 octombrie, in Bucuresti. Aproximativ 5.000 de parsoane, din mai multe judete ale tarii, au pichetat sediul Guvernului, dar si-au strigat pasurile si in Piata Revolutiei, dar si in fata principalelor ministere. Nemultumirea generala poate fi rezumata simplu: disperati de facturi si scumpiri.Intr-un comunicat, sindicalistii au anuntat si ce cer: controlul preturilor si taxarea extra-profiturilor, cresterea salariilor ... citeste toata stirea