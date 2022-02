Martinii de iarna - Mos Martin este venerat ca o zeitate in satele de munte din Romania

Mos Martin este venerat ca o zeitate in satele din zona de deal si de munte, atat in Transilvania cat si in Muntenia si Moldova. In calendarul popular, ursul este praznuit de mai multe ori pe an, vara la 1 august de Macavei, toamna la Martinii de toamna ( 12-14 noiembrie) si iarna la Martinii de iarna (1-3 februarie).In Transilvania de Sud, in satele de ciobani se tine si Sambata ursului, cu o saptamana inainte de Florii, cand ursului i se pune o pulpa de vitel sau de oaie ca ofranda pentru a ... citeste toata stirea