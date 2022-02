Masha, primul "refugiat" din Ucraina care urmeaza sa soseasca la Brasov

Chiar daca razboiul nu a inceput in Ucraina, primul refugiat din aceasta tara este asteptat sa ajunga pe 1 martie in Romania. Nu este vorba de un om, ci de ursoaica Masha, care timp de 19 ani a fost star de circ in tara vecina."Avea doar cateva saptamani cand a inceput antrenamentele pentru a deveni un star de circ, in Ucraina. 19 ani a fost nevoita sa mearga pe trotineta, sa sara prin cercuri, sa se tarasca sau sa sara peste obstacole pentru amuzamentul publicului. Casa ei a fost o cusca ... citeste toata stirea