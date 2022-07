Medic din Brasov, mesaj pentru Buhnici: "Te-as lua cu mine intr-o sectie de Terapie Intensiva sa vezi cum se roaga un barbat adevarat pentru sotia lui"

In urma declaratiilor facute de brasoveanul George Buhnici, prin care a jignit femeile cu vegeturi, in spatiul public continua sa apara reactii vehemente. Printre acestea se numara si cea a lui Amin Zahra, din Israel, medic in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, postata pe Facebook, si pe care v-o prezentam integral:"Domnule Buhnici, v-as lua cu mine intr-o maternitate sa vedeti prin cate chinuri trece o gravida dupa noua luni de sarcina.Sa vedeti cu ce cicatrici raman! ... citeste toata stirea