Microcanionul de bazalt de la Hoghiz, scos din gunoaie si buruieni si pus in circuitul turistic

Traseul de vizitare a microcanionului de bazalt de la Hoghiz este cel mai "proaspat" obiectiv pe care il pot descoperi brasovenii si turisti. La propriu, pentru ca inainte era groapa de gunoi, napadita si de buruieni. Traseul a fost deschis, ieri. "In luna martie a acestui an am facut o ecologizare in jurul cascadei din Hoghiz, care era plina de deseuri, locul fiind denumit chiar *groapa de gunoi a satului*. Ne-am gandit ca ar fi foarte bine si benefic pentru comunitatea noastra sa aducem la ... citeste toata stirea