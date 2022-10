Mihnea Nastase, mezinul fostului premier Adrian Nastase, testeaza terenul pentru un hotel in Poiana Brasov

Foto: Alaturi de parinti.Mihnea Nastase, fiul fostului premier Adrian Nastase, testeaza terenul pentru a construi un "minihotel" in Poiana Brasov.Potrivit documentatiei eliberate de Primarie, complexul turistic pe care intentioneaza sa ik construiasca Nastase junior in Poiana Brasov ar urma sa aiba sase niveluri - 2S+P+2E+M. "In acest moment este doar o intentie, vom vedea ce ni se va permite sa construim acolo de catre Primarie, dupa care vom incepe discutiile cu arhitectii", a declarat ... citeste toata stirea