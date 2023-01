Miliardarul Elon Musk a dezlegat "misterul" Castelului Bran

Miliardarul Elon Musk a dezmintit pe Twitter, ca ar fi fost la intens mediatizata petrecere de acum doua luni, de Halloween, din Romania.Raspunzand pe Twitter unui utilizator, Elon Musk a spus ca, din cate stie el, nu l-a intalnit niciodata pe Andrew Tate, un influencer social media americano- britanic, stabilit in Romania si arestat preventiv de magistratii romani, sub acuzatii de constituire de grup infractional, trafic de persoane si viol. In context, Musk s-a referit si la petrecerea de ... citeste toata stirea