Ministrul Finantelor: "Noi avem 10% antreprenori si 90% babuini-antreprenori"

Intr-un comentariu la o postare, raspunzandu-i unui utilizator care spunea ca bugetarii sunt platiti 100% din ce produc privatii, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sustinea ca "problema este ca dezechilibrul este la modul cum sunt platiti angajatii in privat pentru ca noi avem doar 10% antreprenori si restul babuini-antreprenori". Afirmatia a fost facuta in februarie 2021 inainte de a deveni membru al Guvernului. Ieri, ministrul Finatelor a iesit pe Facebook cu o postare in care isi cere ... citeste toata stirea