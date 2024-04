Ministrul Mediului a facut cunostinta la Brasov cu Thomas, cainele specializat in identificarea ursilor

Ministrul Mediului Mircea Fechet a vizitat, luni, laboratorul de genetica animala din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura Marin Dracea Brasov. Specialistii de aici vor estima populatia speciei, utilizand probe AND colectate neinvaziv, ce au la baza o metodologie de recoltare a probelor cu o precizie ridicata. Echipamentele achizitionate prin proiect au fost testate, iar in prezent sunt utilizate pentru a analiza aproximativ 16.000 de probe, colectate pana la 30 ... citește toată știrea