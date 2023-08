Procentul de colectare selectiva a deseurilor este de 12 - 14% in Romania, in pofida faptului ca s-au investit foarte multi bani in infrastructura de sortare, infrastructura ce ramane adesea nefolosita, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet."Din pacate, si nu ma sperie cifra cat ma sperie tendinta care nu evolueaza cum ne asteptam, astazi discutam despre 12-13, poate 14% deseuri colectate selectiv, in functie de cum numaram. Cam aceasta este cifra rusinoasa despre care discutam pentru ... citeste toata stirea