Mirajul "Turnul CET". Mai foloseste doar amatorilor de like-uri, care isi risca viata pentru a escalada cea de a treia cea mai inalta constructie din Romania

Construita in urma cu aproape patru decenii, a treia cea mai inalta constructie din Romania, turnul CET din Brasov, ar putea fi demolata. Considerata candva un simbol al orasului, cladirea lasata in paragina atrage acum doar antipatia brasovenilor. Pe de alta parte, pentru amatorii de senzatii tari, locul a devenit un adevarat magnet. Desi accesul in zona este restictionat, acestia isi risca viata pentru a escalada turnul.La doar 100 de metri sub cota statiunii Poaiana BrasovTurnul CET ... citește toată știrea