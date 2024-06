Miscarea pro-palestiniana a ajuns si la Brasov

Miscarea impotriva razboiului din Fasia Gaza a ajuns si la Brasov. Astfel, sambata, 1 iunie, la Rectoratul Universitatii Transilvania din Brasov au fost aprinse lumanari si au fost lasate flori, dar si mesaje prin care se solicita Israelului sa opreasca ofensiva din Fasia Gaza.Manifestari pro palestiniene au fost in ultimele luni in mai multe orase europene si americane. In Romania, in a doua jumatate a lunii mai, proteste pro-palestiniene au fost organizate si de studentii din Bucuresti si ... citește toată știrea