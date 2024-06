Mosii Cireselor: superstitii in ajunul Rusaliilor

In ajun de Rusalii, sarbatoarea Pogorarii Sfantului Duh, credinciosii isi comemoreaza mortii si respecta cu sfintenie datini transmise din mosi-stramosi. In acest an, sambata, 22 iunie, este ziua in care se impart sarmale, iar oamenii se feresc sa circule noaptea pentru ca atunci bantuie sufletele raposatilor.La acest praznic al Mosilor de vara, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe de pomenire a tuturor celor trecuti la viata vesnica - rude si prieteni. Gospodinele se pregatesc ... citește toată știrea