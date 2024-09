Muzeul de Arta Brasov aduce in prim-plan contributiile remarcabile ale femeilor din arta romaneasca

Muzeul de Arta Brasov lanseaza expozitia "Her Art Story" pe aleea din Parcul Nicolae Titulescu, care aduce in prim-plan realizarile remarcabile ale femeilor din arta romaneasca.Muzeul de Arta Brasov anunta lansarea proiectului "Her Art Story", un demers care aduce in prim-plan realizarile remarcabile ale femeilor din arta romaneasca si promoveaza talentul ilustratoarelor contemporane. Evenimentul de inaugurare va avea loc pe 13 septembrie 2024 si va include expozitii si tururi ghidate menite ... citește toată știrea