Muzeul de Istorie Brasov, decorat de Presedinte

Muzeul Judetean de Istorie a primit din partea Presedintelui Romaniei Medalia Aniversara "Centenarul Marii Uniri". Acordarea distinctiei a fost hotarata inca la 1 decembrie 2021, insa a fost acordata cu ocazia Unirii Principatelor."Este o decoratie care nu este doar a mea, este a intregii institutii si se refera la un moment foarte, foarte important pe care l-am sarbatorit in mai multi ani, chiar, si anume Centenarul Romaniei. Dupa ce am preluat Muzeul de Istorie Brasov am avut sansa ca ... citeste toata stirea