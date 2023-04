Administratia judeteana brasoveana este dispusa sa se implice in demersurile pentru punerea in valoare a Cetatuii de pe Dealul Straja. De altfel, Consiliul Judetean Brasov a transmis in 21 aprilie catre Primaria Brasov propunerea unui acord de asociere, iar raspunsul municipalitatii a fost ca "documentul poate imbraca forma unei scrisori de intentie". Totodata, reprezentantii Primariei au mentionat ca dupa ce imobilul va intra in proprietatea Municipiului Brasov se vor face "demersurile pentru ... citeste toata stirea