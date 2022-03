Opera Brasov deschide seria de spectacole a lunii aprilie cu musicalul "My Fair Lady" de Frederik Loewe.Sambata, 2 aprilie 2022, de la ora 18.30, in Sala Operei, va invitam sa vizionati musicalul perfect, asa cum a fost supranumit "My Fair Lady".Inspirat dupa piesa "Pygmalion" a dramaturgului englez George Bernard Shaw, "My Fair Lady" a incantat generatii de spectatori inca de la premiera ce a avut loc la New York pe Broadway ... citeste toata stirea