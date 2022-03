Mykolaiv multumeste Brasovului

Primarul orasului ucrainean Mykolaiv a transmis multumiri Brasovului pentru ajutorul acordat orasului aflat sub tirul artileriei, tancurilor si rachetelor rusesti. "Draga comunitate din Brasov. Va multumim pentru ajutorul umanitar pe care l-ati trimis Mykolaiv, in aceste zile grele. Nu vom uita niciodata acest lucru si vom aprecia intotdeauna bunatatea voastra. Astazi ne aparam orasul si intreaga Ucraina de un inamic mare si puternic care are un singur scop - sa aduca durere familiilor noastre ... citeste toata stirea