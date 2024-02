"Nabucco", opera castigatoare a votului publicului la Premiile Anului in Cultura - 2023, pe scena Operei Brasov

"Nabucco", opera castigatoare a votului publicului la Premiile Anului in Cultura - 2023 ajunge pe scena Operei Brasov.Sambata, 24 februarie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, va fi prezentata cea mai recenta premiera a Operei Brasov, spectacolul cu opera "Nabucco" de Giuseppe Verdi, spectacol ce a castigat votul publicului la categoria "Concertul anului" de la Premiile Anului in Cultura la Brasov - 2023, oferite de Consortiul Cultural Corona!"Nabucco" (prescurtare pentru Nabucodonosor ... citește toată știrea